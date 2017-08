Eén op de drie Nederlandse huishoudens heeft Netflix

Het aantal Netflix-abonnementen verdubbelde in de afgelopen twee jaar in Nederland, van 1,1 miljoen huishoudens in 2015 naar 2,3 miljoen in het tweede kwartaal van 2017. Dat meldt marktonderzoeker Telecompaper.

Netflix kent nauwelijks concurrentie. Videoland en RTL XL, beiden van RTL, komen met allebei ruim 300.000 abonnees op een gedeelde tweede plaats. Amazon Prime is volgens Telecompaper niet populair in Nederland, cijfers worden daarbij niet genoemd.

Steeds langer

Waar Nederlanders twee jaar geleden nog gemiddeld 11 minuten per dag naar videostreamingdiensten keken, is dat nu toegenomen tot gemiddeld 23 minuten per dag. Vooral twintigers streamen meer: inmiddels gemiddeld 43 minuten per dag.

De tv blijft het belangrijkste apparaat om streaming video op te kijken, al wordt er steeds meer gekeken op laptops en tablets. Netflix, YouTube en Facebook zorgen voor een verschuiving richting mobiele apparaten.

Maar ook de live tv-apps van KPN en Ziggo worden steeds meer gebruikt. Bijna 1,8 miljoen Nederlanders kijken wekelijks tv via hun telefoon.

Twintigers

Vooral twintigers kijken meer mobiele apparaten en meer via streamingdiensten. Dat doen zij 60 procent van de tijd via een tv, de overige 40 procent via een laptop, tablet op telefoon.

Ook het zogenoemde bingewatchen is steeds populairder. Waar in 2015 de helft van de Nederlanders één of meer afleveringen van eens serie achter elkaar keek, doet nu 61 procent van de Nederlanders dat.

De marktonderzoeker verwacht dat Nederlanders de komende jaren steeds meer via videostreamingdiensten gaan kijken. Zowel de aanhoudende groei van de diensten als de steeds grotere databundels bij mobiele abonnementen stuwen de populariteit van streaming.