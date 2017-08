Gebruikers moeten conflicten met Uber voortaan buiten rechter om regelen

In plaats daarvan moeten zaken via arbitrage geregeld worden, meldt Reuters donderdag. Bij arbitrage doen deskundigen uit een bepaalde branche een uitspraak over een conflict. Een rechter komt daar niet aan te pas.

In de voorwaarden van Uber staat dat conflicten met het bedrijf via arbitrage geregeld moeten worden. Eerder besloot een rechter dat klanten hier niet goed genoeg van op de hoogte werden gesteld. Donderdag werd dat vonnis in een hoger beroep vernietigd.

De zaak werd begonnen door Spencer Meyer, een klant van Uber. Hij beschuldigde voormalig Uber-directeur Travis Kalanick er van dat hij samenspande met taxichauffeurs om de prijzen van Uber-ritten op te drijven. Op drukke momenten hanteert de taxidienst piekprijzen die het veelvoudige van een normale ritprijs kunnen zijn.

Meyer stelde echter dat hij nooit een link heeft gezien naar de voorwaarden waarin staat dat conflicten via arbitrage geregeld moeten worden. Rechter Denny Chin zegt echter dat het de verantwoordelijkheid is van de gebruiker om de voorwaarden te lezen. "Hoewel veel gebruikers de aanvullende voorwaarden niet lezen, is dat wel de keuze die de gebruiker maakt."