Discussiesite Reddit laat sommige groepen video's direct naar website uploaden

Dat meldt The Verge donderdag. De functionaliteit wordt al sinds eind juni getest onder tweehonderd groepen - zogenaamde subreddits. Die test wordt nu verder uitgebreid naar andere groepen.

De meeste video's die op Reddit worden gedeeld zijn YouTube-video's of beelden verwerkt in een gif. Volgens Emon Motamedi, de productmanager voor video bij Reddit, is dit erg gebruiksonvriendelijk. "Je gaat naar YouTube om de video te bekijken en komt terug naar Reddit om te reageren. Dat is niet ideaal."

Via de nieuwe video-tool van Reddit, die zowel in de mobiele app als op de website beschikbaar is, kunnen gebruikers ook zelf een gif maken. Een video die naar Reddit wordt geüpload, mag maximaal 15 minuten duren en maximaal 1 GB groot zijn. Een gif mag niet langer dan een minuut duren.

Wanneer de functionaliteit verder uitgerold wordt, is niet bekend.