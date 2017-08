Techbedrijven pakken extreemrechtse gebruikers aan

Facebook sloot het account van een rechtse extremist die aanwezig was in Charlottesville. De Facebook- en Instagram-accounts van de extreemrechtse Christopher Cantwell zijn niet meer bereikbaar.

Dat zegt een woordvoerder van Facebook tegen persbureau AP. Ook zijn pagina's gesloten die verbonden waren met zijn podcast en de extreme groep waarvan hij onderdeel uitmaakte.

Cantwell werd in de dagen na een flink uit de hand gelopen ultranationalistische demonstratie in Charlottesville bekend door een filmpje van Vice. Daarin beledigde hij bevolkingsgroepen en noemde hij de dood van de overleden demonstrante 'gerechtvaardigd'.

Ook Twitter en LinkedIn hebben accounts verwijderd van gebruikers die betrokken zijn bij de neonazistische site The Daily Stormer. Die site was in de afgelopen dagen al regelmatig offline, omdat hostingbedrijven weigerden de domeinregistratie van de site te verlengen.

Cloudflare

Internetbedrijf CloudFlare weigerde The Daily Stormer bovendien als klant. De site steunde de mars in Charlottesville en plaatste een beledigend bericht over het dodelijke slachtoffer van de aanslag met een auto.

Cloudflare-topman Matthew Prince zegt tegen Gizmodo dat het "algemene beleid" van zijn bedrijf niet is veranderd. In principe kijkt Cloudflare niet naar de inhoud van sites die worden beschermd. Volgens Prince heeft hij in dit geval toch actie ondernomen omdat zijn bedrijf op het eigen forum van The Daily Stormer werd neergezet als een bedrijf dat het eens was met neonazi's.

Spotify

Ook muziekdienst Spotify greep in. Verschillende 'haatbands' werden offline gehaald, nadat Digital Music News een lijst publiceerde van 37 extreemrechtse artiesten die op Spotify te streamen waren. Daarvan zijn er in elk geval enkele verwijderd, stelt Spotify, de anderen worden nog onderzocht. Dat schrijft Billboard.

Een woordvoerder zegt blij te zijn met waarschuwingen dat dit soort bands op het platform staan en dat het bedrijf gepaste actie onderneemt. "Illegale content en materiaal dat haat of geweld propageert tegenover ras, religie of seksualiteit wordt niet getolereerd."

Betaaldiensten Apple Pay en Paypal hebben betalingen gestaakt aan websites waar onder meer t-shirts en bumperstickers met racistische teksten of beelden werden verkocht.

Leiders

Verschillende leiders uit de techsector hebben zich uitgesproken over het geweld in Charlottesville. In een e-mail aan medewerkers schrijft Tim Cook dat haat "een gezwel" is, dat bevochten moet worden. "Wat in Charlottesville is gebeurd heeft geen plaats in ons land."

Hij richt zich ook tot president Donald Trump, die geweld "aan beide kanten" van het politieke spectrum veroordeelde. "Ik ben het oneens met de president en anderen die geloven dat er een moreel equivalent is tussen witte supremacisten en nazi's, en hen die zich tegen hen uitspreken door voor mensenrechten op te komen. De twee vergelijken strookt niet met onze idealen als Amerikanen."

Mark Zuckerberg, de directeur van Facebook, schrijft op zijn eigen Facebook-pagina dat haatberichten ook op het sociale netwerk niet welkom zijn. De topman zegt zijn best te doen om extremistische berichten zo snel mogelijk te verwijderen.

"Veel van ons vragen zich af waar deze haat vandaan komt", schrijft hij verder. "Als Jood is het iets waar ik me al een groot deel van mijn leven over verwonder. Het is een schande dat we nog steeds moeten zeggen dat neonazi's en witte supremacisten het fout hebben - alsof dat nog niet duidelijk was."