Referendum over 'aftapwet' stap dichterbij door tienduizend handtekeningen

Dat heeft de groep studenten achter het 'Sleepwet'-burgerinitiatief op Twitter bekendgemaakt. In een tweede fase moeten binnen zes weken 300.000 handtekeningen worden verzameld om daadwerkelijk een referendum af te dwingen.

De geldigheid van de eerste 10.000 handtekeningen moet nog worden geverifieerd door de Kiesraad. Mocht de raad inderdaad concluderen dat de handtekeningen geldig zijn, dan is het volgens een woordvoerder de tweede keer sinds de introductie van de referendumwet dat de grens van 10.000 handtekeningen is bereikt.

Alleen Geenpeil wist met zijn actie voor een referendum over het Oekraïne-verdrag die grens te halen. De organisatie verzamelde uiteindelijk ook meer dan 300.000 handtekeningen, waardoor er inderdaad een referendum over de kwestie kwam. Hoewel een meerderheid van de stemmers tegen het verdrag stemde, werd het uiteindelijk toch aangenomen met kleine aanpassingen.

Privacy

De Sleepwet-petitie werd in het leven geroepen door een groep "bezorgde studenten uit Amsterdam", waaronder de 20-jarige masterstudent Tijn de Vos. Hij zegt zich zorgen te maken over privacy-inbreuken door de wet, en het gebrek aan maatschappelijke discussie hierover.

In de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, zoals de aftapwet formeel heet, wordt onder meer geregeld dat de AIVD en MIVD grootschalig internetverkeer mogen verzamelen, bijvoorbeeld om terroristen op te sporen. Deze 'sleepnetbevoegdheid' gaat volgens privacyvoorvechters te ver, omdat ook gegevens van onschuldige burgers kunnen worden verzameld en opgeslagen.

De wet kwam met een ruime meerderheid door de Tweede en Eerste Kamer, ook na hoorzittingen waar deskundigen hun zorgen over de wet uitspraken. Onder meer wetenschappers en bedrijven uit de technologiesector zijn bezorgd over de inzet van de aftapbevoegdheden, maar volgens het kabinet zijn er voldoende waarborgen om misbruik te voorkomen.

Organiseren

De Vos zegt dat de handtekeningenactie tot nu toe "een stuk beter dan verwacht" gaat. De groep studenten moet zich nu voorbereiden op een veel grotere actie om aan 300.000 handtekeningen te komen.

"Ik zal eerlijk zijn: vorige week stelde iemand dit voor. In 24 uur heeft iemand een website gebouwd en zijn we begonnen. Dus we moeten ons nog een beetje organiseren en kijken wie ons wil helpen", zegt hij.

Onder meer privacyorganisatie Bits of Freedom zegt de actie te steunen. "We vinden het supergaaf om te zien dat er met zo'n burgerinitiatief binnen een week zo veel handtekeningen zijn opgehaald", zegt woordvoerder David Korteweg. "We vinden het heel belangrijk dat die publieke discussie er komt."