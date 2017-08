'Apple trekt 1 miljard dollar uit voor eigen tv-series'

Dat stelt The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Apple zou daarmee een concurrent worden van onder meer Netflix en Amazon. Volgens de bronnen kan het gaan om in totaal zo'n tien series of shows. Het budget zou beheerd worden door Jamie Erlicht en Zack van Amburg, twee voormalige topmannen van Sony's televisiecontentdivisie.

Het Amerikaanse techbedrijf heeft vooralsnog geen concrete aankondigingen gedaan rondom een toetreding tot deze markt. Apple-CEO Tim Cook heeft wel gezegd dat zijn bedrijf nadenkt over hoe een mogelijke rol van Apple hierin eruit zou kunnen zien.

Apple bracht eerder al wel twee eigen televisieshows uit, Planet of the Apps en Carpool Karaoke. Die shows worden aangeboden via Apple Music, de muziekstreamingdienst van het bedrijf. Het is niet duidelijk of Apple toekomstige televisieseries- en shows ook via die dienst wil aanbieden, of dat het van plan is een nieuw platform te lanceren.