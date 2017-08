Chat-app Discord sluit racistische groepen

Het gaat in ieder geval om een groep van de Amerikaanse 'alt-right'-beweging en één van de neonazistische site Daily Stormer.

Na de aanslag in Charlottesville, waarbij één vrouw om het leven kwam, zag die site zijn domeinregistratie achtereenvolgens door GoDaddy en Google ingetrokken worden. De site had een kwetsend artikel geplaatst over het slachtoffer van de aanslag.

In een verklaring maakt Discord niet precies duidelijk hoeveel accounts er zijn verwijderd. Het bedrijf zegt mensen dichter bij elkaar te willen brengen. "Wij staan voor positiviteit en inclusiviteit. Niet haat. Niet geweld."

Ook Facebook en Reddit hebben naar eigen zeggen verschillende haatzaaiende groepen van hun website verwijderd.

Alternatieven

Techbedrijven staan steeds vaker centraal in discussies over extremistische ideologieën en vrijheid van meningsuiting. Recentelijk hebben onder meer YouTube, Facebook en Twitter hun aanpak van racistisch en haatzaaiend taalgebruik versterkt. Al voordat de mars van racistische groeperingen in Charlottesville uitliep op rellen, had verhuursite Airbnb de boekingen van extreemrechtse deelnemers geannuleerd.

Tegelijk zijn er allerlei alternatieven ontstaan die juist geen beperkingen opleggen aan hun gebruikers. Op de sociale dienst Gab verzamelen zich bijvoorbeeld internetgebruikers die van Twitter zijn verbannen, en er zijn ook verschillende sites waarmee Amerikanen geld ophalen voor projecten die niet zijn toegestaan op sites als Kickstarter, Indiegogo en GoFundMe.