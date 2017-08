Amerikaans ministerie eist informatie over bezoekers anti-Trump-website

Het bedrijf Dreamhost ontving een zoekbevel (pdf) waarmee informatie over de site disruptj20.org is opgevraagd.

In het zoekbevel wordt gevraagd om informatie over de beheerders van de site, maar ook over verbindingen die in het verleden met de website zijn gemaakt. In een blogpost schrijft Dreamhost dat de site vanaf ruim 1,3 miljoen verschillende ip-adressen is bezocht. Zulke ip-adressen zouden kunnen worden herleid naar individuele bezoekers.

Het ministerie specificeert niet precies waarom de informatie wordt opgevraagd. Verdere informatie over het onderzoek is geheim. Het zoekbevel lijkt te maken te hebben met de demonstraties tijdens de inauguratie van president Trump, waarbij ongeveer 200 mensen werden opgepakt.

Disruptj20.org was een van de grootste organisatoren van die protesten. Verschillende arrestanten worden onder meer verdacht van vandalisme. Op de website lijkt enkel te zijn opgeroepen tot vreedzaam protest.

Misbruik

Dreamhost zegt niet te willen meewerken aan het verzoek om informatie. "Dit is naar onze mening een goed voorbeeld van een onterechte inzet van onderzoeksbevoegdheden en een duidelijk misbruik van overheidsgezag." Het bedrijf is nu verwikkeld in een rechtszaak tegen het ministerie van Justitie, waar nog uitspraak in gedaan moet worden.

Advocaat Ken White schrijft op juridisch blog Popehat dat het zoekbevel erg ver gaat. "De overheid heeft geen enkele moeite gedaan om het bevel te beperken tot daadwerkelijk bewijs van een bepaalde misdaad. Als je de site hebt bezocht, als je een bericht hebt achtergelaten, willen ze weten wie je bent - ook al keek je de inauguratie alleen op tv."

In een document dat is ingediend bij een rechtbank in Washington D.C. heeft het ministerie beargumenteerd dat DreamHost geen goede reden heeft om het zoekbevel aan te vechten. De webhoster kan zich niet beroepen op privacywetgeving, aldus de openbaar aanklager.