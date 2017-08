Facebook brengt verkoopplatform Marketplace uit in Nederland

Dat meldt het bedrijf maandag.

De uitrol vindt geleidelijk plaats in de loop van de week. Marketplace komt naar in totaal zeventien Europese landen, waaronder ook Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg en Spanje.

Marketplace is een apart onderdeel binnen de apps en webversie van Facebook dat volledig is toegespitst op het kopen en verkopen van spullen. Het plaatsen/zoeken van een advertentie heeft veel overeenkomsten met het plaatsen van een bericht op het sociale netwerk.

Gebruikers kunnen een tekst invoeren, een foto toevoegen en ook een vraagprijs invullen. Ook kan gezocht worden naar advertenties op basis van afstand en prijs. Contact met de koper dan wel verkoper kan vervolgens via Facebook Messenger gelegd worden.

De Marketplace van Facebook is in de apps helemaal onderaan of juist bovenaan terug te vinden, in de rij met icoontjes voor onder meer de nieuwsfeed en het videogedeelte. Op de website staat het links in het Verkennen-menu. Omdat de uitrol geleidelijk plaatsvindt, is Marketplace mogelijk nog niet voor iedereen direct beschikbaar.