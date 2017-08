HBO-hackers lekken meer afleveringen van series

Dat meldt persbureau AP, aldus Reuters. De hackers hebben afleveringen online gezet van Curb Your Enthusiasm, Insecure, Ballers en The Deuce. Bij het lek werden geen afleveringen van Game of Thrones gedeeld.

HBO werd afgelopen maand getroffen door hackers, die in totaal 1,5 terabyte aan informatie hadden gestolen. Daarbij gaat het om afleveringen die nog niet zijn uitgezonden, scripts en e-mails. De hackers zouden persoonlijke informatie van de HBO-directeur in handen hebben.

De hackers eisen hun halve jaarsalaris als vergoeding. Ze beweren tussen de 12 en 15 miljoen dollar per jaar te verdienen door bedrijven af te persen.

Geen commentaar

Een woordvoerder van het tv-bedrijf zegt niet te willen reageren op ieder lek afkomstig uit de hack. "Er is veel melding gedaan van een cyberincident bij HBO", aldus de woordvoerder. "De hacker blijft mogelijk gestolen data delen om media-aandacht te genereren. Aan dat spel willen wij niet deelnemen."

Volgens HBO is er geen contact met de hackers. Uit een eerder gelekte e-mail blijkt dat het bedrijf mogelijk 250.000 dollar had aangeboden als 'beloning' voor het vinden van het gebruikte beveiligingslek, in de hoop dat de zaak daarmee is afgedaan.