Uber aangeklaagd wegens chauffeur die groot ongeluk veroorzaakte in VS

Dat schrijft Ars Technica. Vesce raakte buiten bewust door het ongeval en liep een "serieuze verwonding aan haar knie" op.

De vrouw klaagt Uber onder meer aan voor nalatigheid en fraude. Naar eigen zeggen was er iets "mis" met de Uber-chauffeur, genaamd Souleymane Niago. Zo zou hij geen bekwame chauffeur zijn.

Vesce was op de bewuste dag onderweg naar de New York City-marathon. Bij het ongeluk raakte ze echter zo ernstig gewond dat het onwaarschijnlijk is dat ze ooit nog een marathon kan lopen.

"De chauffeur veroorzaakte bijna meerdere ongelukken binnen de eerste vijf minuten van de rit en reed onregelmatig om bochten te maken en andere voertuigen te passeren", aldus de aanklacht. De chauffeur zou verder moeite hebben gehad met het communiceren in het Engels. "Het leek dat hij niet in staat was om diverse verkeersborden te lezen of te begrijpen."

Volgens de aanklacht reed Niango opeens vier rijstroken over met een snelheid van ongeveer 112 kilometer per uur, nadat Vesce hem wees op een naderende afslag. Daarbij kwam het voertuig, "dat vrijwel horizontaal over de weg reed", tegen een andere auto aan. "Beide auto’s schoven van de snelweg af en kwamen tegen een hek aan de zijkant van de weg aan."

Andere rechtszaken

De aanklacht is de laatste in een reeks voor Uber. Bij diverse rechtszaken wordt geclaimd dat Ubers veiligheids- en trainingsprocedures onvoldoende zijn. Dat zou resulteren in vergelijkbaar onveilig gedrag bij de bestuurders.

Uber heeft niet gereageerd op de berichtgeving.