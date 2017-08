Moederbedrijf Snapchat maakt meer verlies

Dat blijkt uit de kwartaalcijfers die Snap donderdag publiceerde.

De omzet van Snap bedroeg in de afgelopen drie maanden 181 miljoen dollar (153,7 miljoen euro). Dat is een stijging van 53 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Het verlies komt neer op 0,16 dollar (0,14 euro) per aandeel. Analisten hadden een hogere omzet van 186,2 miljoen dollar verwacht, met een verlies van 0,14 dollar per aandeel.

Gebruikers

Het aantal dagelijkse gebruikers van Snapchat is in het tweede kwartaal van dit jaar gestegen. Dat zijn er nu 173 miljoen, 21 procent meer dan in dezelfde periode in 2016. Ten opzichte van een kwartaal eerder is het aantal dagelijkse actieve gebruikers gestegen met 4 procent. De groei is lager dan in het eerste kwartaal, toen het aantal dagelijkse actieve gebruikers nog steeg met 5 procent.

Per gebruiker haalde Snap gemiddeld 1,05 dollar (89 eurocent) aan omzet op, tegenover 50 dollarcent in het tweede kwartaal van 2016. In de eerste drie maanden van dit jaar was de gemiddelde omzet per gebruiker 90 dollarcent.

Investeerders zeiden eerder dat ze het aantal dagelijkse actieve gebruikers naar minimaal 171 miljoen wilden zien stijgen, meldt TechCrunch. Ook hoopten ze op een gemiddelde omzet per gebruiker van meer dan 1,05 dollar.

Concurrentie

Snap heeft de afgelopen maanden een flinke daling doorgemaakt op de beurs. De prijs per aandeel daalde van bijna 23 dollar naar ongeveer 18 dollar.

Ook de concurrentie zorgt voor een lagere prijs per aandeel. Zowel Instagram Stories als WhatsApp Status heeft nu 250 miljoen gebruikers. De klonen van Snapchat Stories zijn daardoor veel groter dan Snapchat als geheel.