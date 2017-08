Uber-Topman Ryan Graves stapt op

Graves blijft wel lid van de bestuursraad van Uber, meldt Recode op basis van een interne e-mail die de topman verstuurde. De reden van zijn vertrek is vooralsnog niet duidelijk.

Graves werkt sinds 2010 bij Uber. Hij begon daar als algemene manager, maar was ook tijdelijk CEO. Aan het eind van 2010 nam Travis Kalanick die rol over. Kalanick vertrok in juni nadat zijn positie onhoudbaar werd door diverse schandalen bij de taxidienst. Uber zoekt nog altijd naar een nieuwe CEO.

In de e-mail gaat Graves onder meer in op de problemen binnen Uber. "We hadden meer tijd moeten nemen om te reflecteren op onze fouten en samen veranderingen moeten doorvoeren."

Uber heeft nog niet gereageerd op het vertrek van Graves.