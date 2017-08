Politie Oekraïne arresteert verdachte van verspreiding Petya-ransomware

Het gaat om een 51-jarige persoon uit de stad Nikopol in Oekraïne, schrijft ZDNet op basis van een verklaring van de politie. Eerder deze week werd er een huiszoeking uitgevoerd in zijn huis. Daarbij werden computers in beslag genomen die volgens de politie gebruikt werden voor het verspreiden van Petya.

De verdachte heeft bekend dat hij de malware heeft geüpload naar een service waarmee bestanden gedeeld kunnen worden. Vervolgens deelde hij een link op zijn blog met instructies voor het starten van de malware. Dit zou hij echter pas nadat de grootschalige aanval was begonnen hebben gedaan.

Volgens de politie werd Petya ongeveer vierhonderd keer gedownload. Diverse bedrijven zouden de malware expres gedownload hebben om “criminele activiteiten te verbergen” en om “betalingen aan de staat te ontlopen”.

Of de opgepakte persoon een hoofdverdachte is voor de cyberaanval, is niet bekend.

Petya

Petya maakte duizenden slachtoffers in de zakelijke wereld. Diverse grote bedrijven kostte het weken om de controle over hun systemen weer terug te krijgen. In Nederland werden onder meer Maersk en TNT Express het slachtoffer van de ransomware.

