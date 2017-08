Kaspersky trekt mededingingsklacht over Microsoft in

Dat zegt Kaspersky Lab donderdag in een verklaring op zijn website. In juni werd de klacht bij de Europese Commissie ingediend, omdat Microsoft zijn positie zou misbruiken door zijn eigen antivirussoftware Microsoft Defender voor te trekken.

Microsoft Defender was in Windows 10 niet helemaal uit te zetten. Daarnaast zou alternatieve software actief worden tegengewerkt, doordat er notificaties in het besturingssysteem verschenen om de beveiligingssoftware in te schakelen. De notificaties bleven volgens Kaspersky zelfs verschijnen als er een ander programma geïnstalleerd was.

Kaspersky zegt nu dat het tevreden is met hoe Microsoft met de klacht is omgegaan. Microsoft zei woensdag op zijn blog dat het nauwer gaat samenwerken met fabrikanten van antivirussoftware, om te zorgen dat hun producten ondersteund worden in de komende updates voor Windows 10. Daarnaast gaat Microsoft een aantal wijzigingen doorvoeren in de aankomende Windows 10 Fall Creators Update.

De softwarefabrikant diende niet alleen een klacht in bij de Europese Commissie, maar ook bij de Duitse mededingingsautoriteit en de Russische evenknie. De klacht in Rusland leidde al tot een waarschuwing voor Microsoft. Alle klachten zijn nu ingetrokken.