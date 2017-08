Chinese app-ontwikkelaars klagen over Apple bij toezichthouder

Volgens de ontwikkelaars misbruikt Apple zijn macht via de App Store, de enige manier om apps te installeren op iPhones en iPads. Dat zegt de advocaat van de groep donderdag in de Financial Times.

Lin Wei, van advocatenbureau Dare & Sure, zegt dat apps soms zonder goede reden uit de App Store worden verwijderd, en dat Apple een te hoge commissie vraagt over aankopen via de App Store.

"Steve Jobs stond voor de Amerikaanse droom. Maar de ongelijke behandeling van jonge Chinese ontwikkelaars zorgt ervoor dat zij hun Chinese droom niet kunnen realiseren", aldus Lin.

Met die formulering lijkt Lin zich rechtstreeks te richten tot de Communistische Partij die in China de macht in handen heeft. President Xi Jinping gebruikt sinds zijn aanstelling in 2013 de term 'Chinese droom' in reclamecampagnes over zijn economische plannen. De Communistische Partij heeft ook de touwtjes in handen bij de toezichthouders waar de ontwikkelaars hun klacht indienen.

Licentie

Volgens Lin en andere experts die met de Financial Times spraken, is de App Store in China niet op de juiste manier juridisch vertegenwoordigd. Daardoor zou Apple ook niet de juiste licentie hebben voor het beschikbaar maken van apps.

Apple is een van de weinige westerse techbedrijven met een succesvolle afdeling in China. Internetgiganten als Google en Facebook zijn niet actief in het land vanwege strenge censuur door de overheid. Omdat Apple vooral als hardwarefabrikant actief is, bleef het bedrijf lange tijd buiten schot.

Onlangs zag Apple zich echter genoodzaakt om tientallen VPN-apps, waarmee de internetcensuur kan worden omzeild, op last van de Chinese overheid te verwijderen. Het bedrijf heeft ook servers in het land aangelegd om de gegevens van Chinese gebruikers binnen de eigen landsgrenzen te bewaren.

Betalingen

Volgens de klacht van de app-ontwikkelaars heeft Apple duizenden apps zonder waarschuwing verwijderd uit de App Store, en duurt het vaak lang om deze weer terug in de appwinkel te krijgen. De ontwikkelaars hekelen ook de commissie van 30 procent die Apple over alle in-app-aankopen incasseert.

In China is het veel gebruikelijker om in apps betalingen te doen of om 'fooien' achter te laten voor andere gebruikers, dus verzamelt Apple zijn commissie ook over een groter deel van alle mobiele transacties.

De Play Store-appwinkel van Google, die in het westen standaard op de meeste Android-apparaten staat, is niet in China actief. In plaats daarvan werken Android-toestellen in China met allerlei verschillende appwinkels, en heeft dus niemand een monopolie op de distributie van mobiele software.

Apple heeft niet inhoudelijk op de klacht gereageerd. Het bedrijf zegt zich aan de lokale wet te houden en meer personeel aan te stellen in China om contact te houden met lokale ontwikkelaars.