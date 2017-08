Facebook lanceert nieuw videoplatform Watch

Watch is een nieuwe versie van het videotabblad dat Facebook al heeft. Het sociale netwerk wil dat mensen Watch regelmatig bezoeken om video's te bekijken.

Nu zien mensen Facebook-video's vooral nog in hun tijdlijn, tussen berichten en links van vrienden. Om gebruikers naar Watch te lokken, heeft Facebook geïnvesteerd in originele videoseries in verschillende genres.

Zo maakt Mike Rowe, presentator van de Discovery-serie Dirty Jobs, een videoreeks over mensen die iets bijzonders doen voor hun gemeenschap. Op Facebook Watch zal in de VS ook eens per week een honkbalwedstrijd live te zien zijn.

In eerste instantie wordt Watch alleen getoond aan een klein aantal Amerikaanse gebruikers. Volgens Facebook wordt het platform "binnenkort" naar meer mensen uitgerold. Dan zullen ook meer mensen hun eigen series op Watch kunnen zetten.