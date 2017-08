Amazon investeert in smartphone-startup Essential

Dat schrijft The Wall Street Journal. De startup werkt aan de Essential Phone, een telefoon van Android-oprichter Andy Rubin die vooral opvalt door zijn nagenoeg randloze scherm. Hoeveel Amazon en Tencent hebben geïnvesteerd, is niet bekend.

Die telefoon komt 'over enkele weken uit', zegt Essential-directeur Niccolo De Masi. Volgende week wordt de precieze verschijningsdatum bekendgemaakt. Eind juli zei Rubin ook al dat de Essential Phone binnen een paar weken zou verschijnen. Oorspronkelijk zou het toestel in de loop van juni verschijnen, maar de levering liep vertraging op. Rubin tweette woensdag dat de telefoon inmiddels in massaproductie is.

De Android-smartphone verschijnt aanvankelijk alleen in de Verenigde Staten, waar hij voor 699 dollar te koop is. Het toestel moet met smartphones van Samsung en Apple gaan concurreren. De Masi verwacht een positief eerste jaar: "Als we meer dan een miljoen toestellen kunnen verkopen, zou dat een heel succesvol resultaat zijn voor een startup."