Groep vrouwen dreigt met rechtszaak tegen Google om discriminatie

Dat schrijft The Guardian. Advocaat James Finberg stelt dat zestig vrouwen die zich bij de zaak hebben aangesloten. Zij zeggen minder te verdienen dan mannen op vergelijkbare posities. Ook zou de bedrijfscultuur binnen Google 'vijandig tegen vrouwen' zijn, waardoor promotie maken lastig is.

Van de betrokken vrouwen werkt ongeveer de helft nog steeds bij Google, de andere helft heeft er vroeger gewerkt. De helft van de voormalige werknemers zegt ontslag te hebben genomen vanwege discriminatie in het bedrijf, aldus Finberg. Een aantal van de vrouwen zegt zo'n 40.000 dollar minder te verdienen dan mannelijke Google-collega's die hetzelfde werk doen.

Een woordvoerder van Google reageerde niet inhoudelijk op de zaak, maar stelt dat zestig mensen een heel kleine steekproef is. "Er zullen altijd verschillen zijn in salarissen op basis van locatie, rol en prestaties", zegt hij. "Dit proces maakt geen onderscheid in gender."

Discriminatie en seksisme

Google kwam vorige week nog in het nieuws, toen een werknemer een manifest schreef waarin protesteerde tegen het diversiteitsbeleid van de techgigant. De programmeur werd later ontslagen. Google-directeur Sundar Pichai schreef in een brief naar medewerkers dat delen van het manifest in strijd zijn met de interne gedragsregels van het bedrijf.

Het is ook niet de eerste keer dat Google beschuldigd wordt van het onderbetalen van vrouwelijke werknemers. Dat zei het Amerikaanse ministerie van Arbeid in april. Het zou gaan om het systematisch minder betalen van 70.000 vrouwelijke werknemers in vergelijking met mannen. Het ministerie onderzoekt de zaak.

Google vond het in mei nog 'te duur en te tijdrovend' om de gegevens uit 2014 te overhandigen. Een rechter bepaalde vorige maand dat Google die informatie wel moet overdragen, evenals contactinformatie van achtduizend medewerkers.