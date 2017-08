'Foxconn-fabriek in VS verdient zichzelf pas over 25 jaar terug'

Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Amerikaanse overheid, in handen van Reuters.

Techfabrikant Foxconn wil een fabriek ter waarde van 10 miljard dollar openen in Wisconsin. Deze fabriek zou rond 2021 in totaal 13.000 banen moeten aanbieden.

De staat Wisconsin moet deels in deze fabriek investeren, maar volgens het onderzoek duurt het lang totdat deze investering zichzelf heeft terugverdiend. Pas in 2042 zou de staat zijn investering terughebben.

Gouverneur

Volgens Scott Walker, de Republikeinse gouverneur van Wisconsin, is de fabriek van Foxconn een "unieke kans" voor de staat. De onderzoekers benadrukken dat hun analyse deels speculatief is, omdat het gaat over een lange tijdsperiode.

Vertegenwoordiger van de Democraten Peter Barca vindt dat onderzoek reden biedt om nog eens te kijken naar de plannen. "We vragen ons door de analyse af of de staat de investering door belastingbetalers goed kan terugverdienen", aldus Barca.

Apple

De Amerikaanse president Trump zei onlangs dat Apple drie grote fabrieken in de Verenigde Staten gaat openen, om op die manier fabrieksbanen in de VS te genereren. Apple-CEO Tim Cook heeft hier nog niet op gereageerd.

Foxconn is een belangrijke leverancier van Apple, maar levert ook onderdelen voor andere techbedrijven.