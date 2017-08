'Uber stopt in VS met autolease na hoge verliezen'

Dat meldden ingewijden bij Uber tegenover The Wall Street Journal. Hoewel Uber al had verwacht verliezen te draaien, waren die oorspronkelijk berekend op gemiddeld 500 dollar per auto. In de praktijk viel dat met 9000 dollar verlies per auto achttien keer hoger uit.

Uber is volgens de bronnen van plan de divisie te sluiten of grotendeels te verkopen, voor het einde van het jaar. Ongeveer vijfhonderd arbeidsplaatsen kunnen daardoor in gevaar komen, wat neerkomt op circa 3 procent van het personeelsbestand bij Uber.

Uber zou in 2015 met een investering van circa 600 miljoen dollar het lease-onderdeel hebben opgezet, gericht op het leasen van auto's aan klanten met een minder sterke kredietwaardigheid. Maar vanwege het intensieve gebruik van de leaseauto's was er zoveel waardeverlies dat ondanks de hogere leasetarieven er toch forse en onhoudbare verliezen geleden worden met de activiteiten.