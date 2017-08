Bedenker van strenge wachtwoordeisen heeft spijt

Burr stelde voor het National Institute of Standards and Technology (NIST) een advies op, waarin hij mensen onder meer opriep om veel getallen en speciale tekens te gebruiken in wachtwoorden, en om deze regelmatig te veranderen.

De standaarden van NIST hebben veel invloed binnen de Amerikaanse overheid en in de privésector. Door het eerdere document van Burr was het bij veel agentschappen en bedrijven verplicht om regelmatig alle wachtwoorden te vervangen en tekencombinaties te gebruiken die moeilijk te onthouden zijn.

"Ik heb nu spijt van veel van wat ik heb gedaan", zegt de 72-jarige Burr dinsdag tegen de Wall Street Journal. In juni stelde NIST een nieuwe versie van zijn advies op, waarin grote veranderingen werden doorgevoerd.

Onthouden

In de praktijk blijkt dat veel mensen bij verplichte wachtwoordwijzigingen slechts kleine aanpassingen maken, door bijvoorbeeld één cijfer te wijzigen. Ook leidden de eisen ertoe dat veel mensen makkelijk te raden wachtwoorden als 'W4chtw00rd!' gebruiken.

Volgens experts is het beter om een lang, maar makkelijk te onthouden wachtwoord te gebruiken, dan een korter en ingewikkelder wachtwoord. Een wachtwoord dat bestaat uit vier willekeurige woorden achter elkaar is bijvoorbeeld moeilijk te kraken.

"Het was uiteindelijk waarschijnlijk te ingewikkeld voor veel mensen om goed te begrijpen, en eerlijk gezegd had ik een verkeerde aanpak", zegt Burr nu over zijn advies. "Mensen worden er gek van en ze kiezen toch geen goede wachtwoorden, wat je ook doet."