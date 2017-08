HBO-hackers lekken e-mails en eisen losgeld

Het entertainmentblad The Hollywood Reporter kreeg maandag een link naar het materiaal opgestuurd.

De e-mails zouden binnen één maand zijn verstuurd of ontvangen en onder meer vertrouwelijke details over de hitserie Game of Thrones bevatten. Het blad heeft niet over de inhoud van het materiaal geschreven en onthult ook niet welke HBO-medewerker is getroffen.

Volgens Wired is ook weer een script van de volgende aflevering van Game of Thrones online gezet, net als eerder al gebeurde.

HBO zegt dat er nog onderzoek wordt gedaan naar de hack, maar dat het er niet op lijkt dat het volledige e-mailsysteem is gehackt. Mogelijk is het wachtwoord van een individuele medewerker gestolen.

Losgeld

Naar verluidt hebben de hackers 1,5 terabyte aan gegevens bemachtigd. Daarbij gaat het waarschijnlijk grotendeels om videomateriaal. Verschillende afleveringen van nieuwe series lekten al vroegtijdig uit naar filesharingdiensten.

Volgens Associated Press hebben de hackers een video gestuurd naar de CEO van HBO, waarin ze losgeld eisen. De hackers willen binnen drie dagen de helft van hun jaarsalaris in bitcoin ontvangen. Volgens de video verdienen de hackers 12 tot 15 miljoen dollar per jaar door bedrijven af te persen.

Verschillende bedrijven in de entertainmentindustrie zijn onlangs getroffen door hacks, waarbij vertrouwelijk materiaal werd buitgemaakt. Zo lekten er afleveringen van de Netflix-serie Orange is the New Black uit, nadat de streamingdienst weigerde losgeld te betalen aan hackers.