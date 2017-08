Google ontslaat medewerker die 'anti-diversiteitsbeleidmanifest' schreef

Het manifest, dat anoniem werd verspreid, zorgde afgelopen weekend voor veel commotie binnen het bedrijf.

Maandagnacht bleek dat de schrijver James Damore is. De programmeur bevestigt tegen verschillende Amerikaanse media dat hij is ontslagen.

In zijn manifest schreef Damore onder meer dat vrouwen niet ondervertegenwoordigd zijn in Silicon Valley vanwege seksisme, maar door biologische en psychologische verschillen. Volgens Damore is er bij Google sprake van een "ideologische echokamer" waarin sommige zaken niet bespreekbaar zijn.

Bij veel techbedrijven zijn vrouwen sterk ondervertegenwoordigd en steeds meer firma's, waaronder Google, hebben programma's om hier iets tegen te doen. Hun recruiters richten zich bijvoorbeeld actief op het aantrekken van vrouwelijke technici. Bij Google is 69 procent van alle medewerkers en 80 procent van het technische personeel een man.

Reactie

Google-directeur Sundar Pichai heeft in een e-mail aan medewerkers geschreven dat delen van het manifest in strijd zijn met de interne gedragsregels van de zoekgigant. "Veel van wat er in dat memo stond is bespreekbaar, ongeacht of een grote meerderheid van de Googlers het ermee oneens is", schrijft Pichai.

Maar op sommige punten maakte Damore zich volgens Pichai schuldig aan het "bevorderen van schadelijke stereotypes". In de gedragscode van Google staat dat iedereen zich moet inzetten voor een werkomgeving "zonder bedreigingen, intimidatie, vooroordelen en discriminatie".

Na de bekendmaking van het ontslag krijgt Google veel kritiek uit rechtse hoek. Onder meer op Breitbart worden de voorstanders van het manifest gepresenteerd als "rebellen" die opkomen tegen de "heksenjacht" tegen controversiële meningen bij het bedrijf.

Vakantie

Pichai zegt dat hij vervroegd terugkeert van zijn familievakantie om verder te spreken over het manifest. "Ik heb besloten om morgen terug te komen, omdat er duidelijk nog veel meer valt te bespreken als groep - waaronder hoe we een gastvrijere omgeving voor iedereen creëren."

Tegen Reuters zegt Damore dat hij juridische vervolgstappen onderzoekt.