Marktwaarde cryptovaluta bereikt recordhoogte

Dat blijkt uit marktinformatie van CoinMarketCap.

Op moment van schrijven bedraagt de totale marktwaarde 117,1 miljard dollar. Het nieuwe record is mede te danken aan de bekendste cryptovaluta, bitcoin, dat onlangs weer flink in waarde steeg. De munt bereikte eerder op de maandag bijna de grens van 3400 dollar per munt.

De waarde van de munt zakte de afgelopen weken nog flink in vanwege onzekerheid over de toekomst van de munt. Binnen de bitcoingemeenschap bestond al enige tijd onenigheid over hoe de beperkingen van de munt opgelost moeten worden. Er zouden bijvoorbeeld te weinig transacties per seconde mogelijk zijn.

De onenigheid leidde uiteindelijk tot de creatie van een nieuwe cryptovaluta, Bitcoin Cash. Die munt staat op moment van schrijven op een waarde van ruim 258 dollar, aanzienlijk lager dan in de eerste dagen na de creatie van de cryptovaluta.