Twaalf jaar cel geëist tegen Samsung-topman in corruptiezaak

De bestuurder van het elektronicaconcern staat terecht voor onder meer omkoping van de voormalige Zuid-Koreaanse president Park Geun-hye.

De 49-jarige topman, die in Zuid-Korea Lee Jae-yong wordt genoemd, zit al sinds februari in bewaring. Naast omkoping loopt er ook een aanklacht wegens verduistering tegen hem. Het schandaal leidde tot het aftreden van president Park. Lee ontkent iets verkeerd te hebben gedaan.

De rechtbank doet naar verwachting uitspraak op 27 augustus, wanneer Lee's voorlopige hechtenis eindigt.

Betalingen

Formeel is Lee de vice-voorzitter van Samsung, maar in de praktijk heeft hij alle touwtjes in handen. Zijn vader Lee Kun-hee is de voorzitter, maar ligt al enkele jaren ernstig ziek in het ziekenhuis.

Volgens de openbaar aanklager heeft Lee betalingen gedaan aan president Park om de macht van zijn concern uit te breiden. Samsung is het grootste bedrijf van het land, met activiteiten in veel verschillende sectoren. Samsung is in Nederland vooral bekend vanwege zijn elektronica, maar verkoopt in Zuid-Korea ook verzekeringen, chemicaliën en schepen.

De advocaten van Lee zeggen dat de Samsung-topman onschuldig is, en dat het openbaar ministerie hem via de publieke opinie probeert te veroordelen.