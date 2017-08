Britse overheid wil strengere regels voor beveiliging slimme auto's

De Britse overheid vreest dat slimme auto's steeds vaker het doelwit worden van hackers, schrijft Reuters. Kwaadwillenden kunnen via slimme autosystemen bijvoorbeeld persoonlijke data inzien, een auto stelen of de controle van een wagen overnemen.

Nieuwe richtlijnen moeten zorgen dat automakers nog betere maatregelen treffen om kwetsbaarheden in het systeem uit te sluiten. De Britse regering verplicht fabrikanten om de beveiliging gedurende de hele levenscyclus van een auto te ondersteunen.

Slimme autosystemen moeten bijvoorbeeld corrupte of kwaadaardige data kunnen afstoten. Ook moeten mensen hun persoonlijke gegevens die op auto's zijn geïnstalleerd kunnen wissen, zoals reizen die ze hebben afgelegd.

De Britse overheid zegt daarnaast te werken aan een nieuwe wetgeving voor zelfrijdende auto's. In die regels komt meer duidelijkheid over wie er verantwoordelijk is bij ongelukken met zelfrijdende auto's. Dat is onder meer belangrijk in verzekeringszaken.