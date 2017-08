WannaCry-onderzoeker pleit onschuldig voor verspreiden malware

De Amerikaanse aanklagers stellen dat Marcus Hutchins, zoals de onderzoeker heet, heeft bekend dat hij de code heeft geschreven van Kronos. Met deze malware kunnen hackers onder meer creditcardinformatie en wachtwoorden voor internetbankieren stelen. Advocaten van Hutchins melden echter dat hij onschuldig pleit.

Dat schrijft The Guardian.

De Britse onderzoeker werd woensdag in Las Vegas opgepakt, waar hij aanwezig was voor de Def Con hacking-conferentie. Een rechter besloot vrijdag dat Hutchins op borgtocht van 30.000 dollar vrijgelaten kon worden, omdat hij geen gevaar zou vormen. Wel moet Hutchins in de Verenigde Staten blijven en wordt hij via gps gevolgd.

Volgens advocaat Adrian Lobo komt Hutchins maandag vrij. De onderzoeker heeft 'van verschillende bronnen over de wereld steun ontvangen om het bedrag te betalen', zegt ze. Hutchins is van plan om de zaak aan te vechten en zegt dat hij onschuldig is. "Hij heeft zijn leven aan het onderzoeken van malware gewijd, niet om mensen kwaad te doen", zegt Lobo. Naast Marcus Hutchins zou woensdag nog een ander persoon zijn opgepakt.

WannaCry

Hutchins verwierf bekendheid nadat hij de verspreiding van de ransomware WannaCry wist te stoppen. Dit deed hij door een niet-bestaande domeinnaam die hij in de code van de malware vond, te registreren op zijn eigen naam.

WannaCry gijzelde computers door ze te versleutelen en losgeld te vragen om ze weer te openen. Er werden honderdduizenden computers in ruim 150 landen getroffen. Sinds zijn oplossing werkte Hutchins met het Britse National Cyber Security Centre samen.