'Nog drie kandidaten over voor CEO-positie Uber'

Dat meldt The Washington Post vrijdag op basis van ingewijden. Het gaat onder meer om Jeffrey R. Immelt, de voormalige directeur van General Electric. Wie de andere twee kandidaten zijn, is niet bekend. Wel is duidelijk dat het om twee mannen gaat.

Eerder zouden met name vrouwen in beeld zijn geweest voor de positie. Zo zou Sheryl Sandberg, COO bij Facebook, zijn benaderd voor de functie. Zij had echter geen interesse. Hetzelfde gold voor onder meer Susan Wojcicki, topvrouw bij YouTube, en Meg Whitman, de baas van Hewlett Packard.

Travis Kalanick, die in juni zijn positie als directeur van Uber verliet, zou zelf weer directeur willen worden. Volgens geruchten zou hij een adviesbureau hebben ingehuurd om zijn imago te verbeteren. Het bestuur van Uber zou nog verdeeld zijn over zijn vertrek.