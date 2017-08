'Google werkt aan Snapchat-achtige ontdekfunctie voor nieuws'

Dat meldt The Wall Street Journal op basis van ingewijden. Google zou in gesprek zijn met diverse uitgevers, waaronder CNN, The Washington Post en Time. Het project genaamd Stamp zou volgende week al aangekondigd kunnen worden.

De nieuwe dienst wordt gebouwd rondom de AMP-pagina’s. Met AMP moeten websites sneller laden op mobiele apparaten. De ‘St’ in 'Stamp' staat voor 'stories', oftewel verhalen.

De deelnemende uitgevers zouden verhalen delen, die te zien zijn in slides waar doorheen te swipen is. In die slides staan zowel foto’s en video’s als tekst. De content kan in Google Search of in andere producten van het bedrijf verschijnen, aldus de ingewijden. Ook kan de content op de websites van de uitgevers gedeeld worden.

Een woordvoerder van Google zei dat het bedrijf altijd aan nieuwe functies werkt, maar wilde verder niet ingaan op het gerucht.