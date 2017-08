Tencent verwijdert chatbot Microsoft wegens anti-Chinese berichten

"Mijn Chinese droom is om naar Amerika te gaan", aldus een bericht van de bot. Dat meldt The Financial Times. Toen internetters vragen begonnen te stellen, zei de chatbot: "Ik ben ongesteld, ik wil rust nemen."

Ook de bot BabyQ is door Tencent uit de berichtenapp QQ verwijderd. Dit programma zou “nee” hebben geantwoord op de vraag of het van de Communistische partij houdt. BabyQ werd ontwikkeld door het Chinese bedrijf Turing Robot.

Microsoft heeft nog niet gereageerd het verwijderen van de Chinese chatbot.

Tay.ai

Het is niet de eerste keer dat een chatbot van Microsoft offline is gehaald. Vorig jaar moest het bedrijf de zelflerende bot op Twitter genaamd Tay.ai verwijderen, nadat het racistische reacties gaf op diverse vragen van andere gebruikers.

De Microsoft-chatbot Zo werd aangepast na kritiek. In juli bleek Zo in de berichtenapp Kik aanstootgevende antwoorden te geven, bijvoorbeeld dat de Koran erg "gewelddadig" is.