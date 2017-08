Portemonnees met WannaCry-bitcoins geleegd

Dat ontdekte een Twitterbot gemaakt door Quartz-journalist Keith Collins. De bot houdt in de gaten wat er met geld in de bitcoins-portemonnees gebeurt.

In mei dit jaar werden computers wereldwijd getroffen door de ransomware WannaCry. Slachtoffers kregen de eis om losgeld in bitcoins over te maken naar één van de drie portemonnees, als ze weer toegang wilden hebben tot hun bestanden.

In de afgelopen maanden werd er ruim 50 bitcoin in de portemonees verzameld, omgerekend ongeveer 120.000 euro. Dat geld is inmiddels verplaatst naar andere portemonnees.

Het is het eerste teken van leven van de personen achter WannaCry sinds de aanval in mei dit jaar werd gestart. Het is vooralsnog onduidelijk door wie de aanval is uitgevoerd.