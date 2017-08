Uber wil meer tijd om Google-oprichter te ondervragen in rechtszaak

De zaak draait om de vermeende diefstal van de technologie door Uber. Waymo, de Google-zuster die robotauto's ontwikkelt, claimt dat Uber profiteert van de gestolen technologie, die door ex-medewerker Anthony Levandowski zou zijn meegenomen naar het bedrijf.

Op 17 juli werd Page al vier uur lang verhoord door de advocaten van Uber, maar volgens de advocaten van de taxi-app was hij onvoldoende voorbereid. Op woensdag werd het transcript van die sessie vrijgegeven.

Daaruit blijkt dat Page niet erg behulpzaam was. Hij zei tientallen malen dat hij zich bepaalde zaken niet kon herinneren. Dat gold ook voor belangrijke details in de rechtszaak; toen hij werd gevraagd welk patent nog wordt betwist in de zaak, zei Page enkel: "Ik heb geen idee."

Bonus

Ook zei hij niet zeker te weten of hij zelf goedkeuring had moeten geven voordat Alphabet-dochteronderneming Waymo de rechtszaak tegen Uber kon aanspannen. "Ik weet daar niet alle details over", zei Page. Daarop reageerde de advocaat van Uber verbaasd: "Maar u bent de baas."

Ook herinnerde Page zich geen details over grote bonusbetalingen aan Levandowski, en kon hij niet zeggen of Google een beleid heeft dat medewerkers verbiedt om tegelijk startups te runnen. Levandowski zou de technologie achter zelfrijdende auto's hebben overgeheveld naar een startup die hij al runde tijdens zijn tijd bij Google. "Er is allerlei beleid", zei Page, zonder verder in detail te treden.

De advocaten van Uber hebben de rechtbank in Californi√ę gevraagd om Page opnieuw twee uur lang te kunnen ondervragen. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland voor oktober.