Firefox-maker test dienst voor eenmalig delen bestanden

De dienst heet Send en is te vergelijken met WeTransfer, met het verschil dat een bestand dat via Send is verstuurd maar één keer kan worden gedownload.

Daarna verloopt de link. Als het verstuurde bestand niet wordt gedownload binnen 24 uur, wordt de link vanzelf ongeldig en het bestand van de servers van Mozilla verwijderd.

Het bedrijf stelt daarbij dat het zelf geen toegang heeft tot de geüploade bestanden, omdat deze eerst versleuteld worden. De link die bij het uploaden wordt gegenereerd, bevat ook gelijk de encryptiesleutel.

Bij de testversie van Send wordt door Mozilla aangeraden om geen bestanden groter dan één gigabyte te versturen. De gratis versie van WeTransfer staat het dubbele toe.

Het is nog niet duidelijk of en wanneer Send officieel wordt uitgerold. De testversie werkt vooralsnog niet in Safari.