Amerikaanse Hyperloop gaat 300 kilometer per uur tijdens testrit

De testrit is te bekijken in een video die Hyperloop One woensdag deelde.

De XP-1 capsule van het Amerikaanse bedrijf maakte zijn snelste rit tot nu toe over de 'DevLoop' testbaan in Nevada. De wagon, die dankzij een magnetisch systeem door een vacuümbuis zweeft, behaalde een snelheid van 308 kilometer per uur over een afstand van 437 meter.

In mei rondde Hyperloop One zijn eerste proefrit succesvol af. Dat was over een heel korte afstand. Het duurde 5,3 seconden en de capsule haalde een snelheid van 112 kilometer per uur.

Topsnelheid

Na de eerste test zei Hyperloop One in komende proefrondes een snelheid van ruim 400 kilometer per uur te halen. Dat is nog niet de topsnelheid. Het bedrijf denkt dat de capsule uiteindelijk sneller kan dan 1.100 kilometer per uur.

Het Hyperloop-concept werd in 2012 voorgesteld door Elon Musk, de directeur van Tesla en SpaceX. Hij schreef een wedstrijd uit om het idee te realiseren. Een universiteitsteam uit Delft wist daarbij eerder dit jaar de eerste plaats te halen.