Apple verwijderde Chinese VPN-apps om aan wet te voldoen

Dat vertelde Apple-CEO Tim Cook tijdens de toelichting van de meest recente kwartaalcijfers.

Volgens Cook reageerde Apple daarmee op een initiatief van de Chinese overheid, die sinds kort actiever aanbieders van VPN-diensten bestrijdt. Met een VPN kunnen Chinese internetters websites bezoeken die in het land worden gecensureerd.

De Apple-CEO benadrukt dat het initiatief niet te vergelijken is met een patstelling in de Verenigde Staten vorig jaar, waar vanuit de overheid kritiek was op de sterke versleuteling op Apple-apparaten. Hierdoor kunnen politiediensten minder goed data op toestellen bekijken.

"In het geval van de Verenigde Staten, stond de Amerikaanse wet achter ons. Dat was toen glashelder", aldus Cook. "In China is de wet ook duidelijk. Als wetgeving in de VS wordt veranderd, zouden we ook daaraan proberen te voldoen."

China

De Apple-topman zegt dat de smartphonemaker een gesprek probeert aan te gaan met overheden waar ze het mee oneens zijn. "Dat proberen we altijd in dit soort situaties".

China is een groeiende markt voor Apple. Onlangs opende het bedrijf een datacenter in het land, om te voldoen aan nieuwe wetgeving. Bedrijven zijn verplicht om hun servers voor Chinese gebruikers ook in het land te plaatsen.

Autonoom

Tijdens de toelichting van de kwartaalcijfers verwees Cook ook naar een "groot project" omtrent autonomie. Meestal verwijzen bedrijven bij die term naar zelfrijdende auto’s, maar Cook zegt dit breder te trekken binnen Apple.

"Autonome systemen kunnen op meerdere manieren worden ingezet", legt Cook uit. "Een voertuig is daarbij een optie, maar er zijn nog meer opties om te verkennen. Meer wil ik daar nog even niet over zeggen."

Cook vermeed een vraag over het openen van drie nieuwe Apple-fabrieken in de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump zei onlangs dat Apple hier plannen voor heeft.