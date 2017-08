Dutch FilmWorks wil Nederlandse torrentdownloaders opsporen

Dat blijkt uit een document van de privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die toestemming moet geven voor de verwerking van gegevens bij het initiatief. Dutch FilmWorks is een Nederlandse uitgever van veel internationale films.

De AP zegt zegt het verzamelen van gegevens van downloaders toe te willen staan. Belanghebbenden krijgen tot 25 augustus om op dit besluit te reageren.

Het filmbedrijf wil op zoek gaan naar Nederlandse ip-adressen die worden gebruikt om films illegaal te downloaden. Deze ip-adressen kunnen door een internetprovider worden gekoppeld aan een fysiek adres, zodat de locatie van een downloader kan worden opgespoord.

De filmdistributeur wil niet zeggen of ze bijvoorbeeld schadevergoedingen gaan eisen. "Dit is de eerste stap in dit proces", vertelt een woordvoerder van Dutch FilmWorks aan NU.nl. "We gaan na 25 augustus verder kijken wat we gaan doen."

Vermoedelijk zullen providers niet zonder meer meewerken aan het opsporen van downloaders. Ze zijn "in veel gevallen niet bereid de NAW-gegevens vrijwillig af te staan", aldus een document dat Dutch FilmWorks indiende bij de AP. Eerder zeiden diverse providers al dat ze een oordeel van de rechter nodig achten, voordat persoonsgegevens kunnen worden overhandigd.

Vijf jaar

Dutch FilmWorks wil een onafhankelijke organisatie inzetten die gespecialiseerd is in het traceren van IP-adressen bij torrentdownloads. Daarbij worden alleen Nederlandse adressen bewaard. Die moeten volgens de filmorganisatie maximaal vijf jaar worden opgeslagen, in verband met de juridische stappen die daarna volgen.

Stichting Brein strijdt in Nederland al langer tegen internetpiraterij, maar doet dit vooral door illegale aanbieders van films en series aan te pakken. Bij het initiatief van Dutch FilmWorks komen Nederlandse downloaders centraal te staan.