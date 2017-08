Ook clouddienst Amazon buigt voor Chinese censuurregels

Dat meldt de New York Times dinsdag. Afgelopen weekend verwijderde Apple al tientallen VPN-apps uit zijn App Store, na druk vanuit de Chinese overheid. Met die apps was het mogelijk om internetblokkades te omzeilen.

Het aanbod van Amazon Web Services wordt in China verkocht door het bedrijf Beijing Sinnet Technology. Dat Chinese bedrijf heeft verschillende klanten e-mails gestuurd waarin zij worden gesommeerd om geen gebruik meer te maken van software waarmee internetblokkades omzeild kunnen worden. Luisteren zij niet naar deze waarschuwing, dan kunnen hun websites offline worden gehaald.

Amazon heeft zelf niet op het bericht gereageerd. De Amerikaanse webwinkelgigant heeft geen grote aanwezigheid in China, maar probeert met zijn clouddienst wel stappen te zetten in het land.

Omzeilen

Met Amazon Web Services (AWS) kunnen bedrijven hun websites beschikbaar maken via de servers van Amazon. In het verleden hebben Chinese activisten AWS-sites gebruik om Chinese internetblokkades te omzeilen.

Door sites bij Amazon te plaatsen, zorgden zij ervoor dat de pagina's moeilijker te blokkeren waren. Voor de software achter de 'Great Firewall' is het verkeer met verschillende AWS-sites namelijk moeilijk te onderscheiden. Het land zou wel de toegang tot alle AWS-servers kunnen blokkeren, maar door zo'n actie zouden in één keer veel grote sites worden getroffen.

Het is voor Amerikaanse internetbedrijven niet toegestaan om zonder lokale partner in China actief te zijn. Daarom werkt Amazon samen met Sinnet Technology in Beijing. AWS is in China een stuk kleiner dan een lokale evenknie van Alibaba.