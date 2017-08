KPN laat klanten met 'vast' 4G-internet in buitengebied onbeperkt downloaden

De limiet is per 1 augustus geschrapt, ontdekte Tweakers dinsdag. Voor 39 euro per maand kunnen KPN-klanten in buitengebieden onbeperkt internetten via hun 4G-modem.

KPN startte eerder dit jaar een test met 4G-internet in gebieden met lage vaste internetsnelheden. Het mobiele netwerk wordt gecombineerd met vast internet, waardoor een hogere verbindingssnelheid mogelijk is. KPN zegt de technologie aan het eind van het jaar verder te kunnen verbeteren.

Volgens KPN kunnen klanten nu een gemiddelde downloadsnelheid van 20 Mbps verwachten. In eerste instantie golden er datalimieten van 10 of 50 GB per maand, afhankelijk van het abonnementsbedrag.