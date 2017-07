Reclamefilter verschijnt in testversie Google Chrome

Dat meldt TechCrunch dinsdag. Eerder werd al bekend dat Google werkt aan een reclamefilter voor Chrome.

Het bedrijf is onderdeel van een coalitie die zegt betere advertenties op het web te willen stimuleren. Onder meer automatisch afspelende video-advertenties met geluid, pop-ups en zeer grote advertenties zijn volgens de Coalition for Better Ads te storend.

In de toekomst zal Chrome zulke advertenties daarom blokkeren. In de Canary-versie van de browser, een zeer vroege proefversie, staat het reclamefilter standaard nog uitgeschakeld. Google wil geen complete adblocker in zijn browser integreren.

Voordat het filter wordt ingeschakeld zou Google naar verluidt nog van plan zijn om webuitgevers hun eigen advertenties te laten testen, om te zien of ze acceptabel zijn volgens de standaarden van de coalitie. Daar zijn ook Facebook, Unilever en verschillende grote advertentiebedrijven lid van.