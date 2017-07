Apple kan rechtszaak rond FaceTime niet stoppen

Dat bepaalde een Amerikaanse kantonrechter, schrijft Reuters. Apple wordt ervan beschuldigd videochatdienst FaceTime bewust onbruikbaar te hebben gemaakt in iOS 6 om mensen iOS 7 op te dringen.

De eisers zeggen dat het onbruikbaar maken van FaceTime meetbare schade aanrichtte aan de telefoons van klanten, waarmee Apple in strijd was met consumentenrechten.

Apple stelt dat de gebruikers geen economische schade hebben opgelopen, omdat FaceTime een gratis service is. De eisers zeggen dat FaceTime een onderdeel van de iPhone is, waarvoor bij aankoop is betaald en waar klanten recht op hebben.

Nieuwe technologie

Apple stapte voor iOS 7 over naar een nieuwe verbindingstechnologie die goedkoper was dan die in iOS 6. Na een jaar verliep het certificaat van de oude versie. Apple adviseerde klanten om naar iOS 7 te updaten om FaceTime te blijven gebruiken.

Vooral klanten met een iPhone 4 en 4S raakten gedupeerd. Sommige van hen wilden niet overstappen naar een nieuw besturingssysteem, omdat iOS 7 problemen opleverde op oudere toestellen. Zo veroorzaakte het traagheid en crashes.