'Hackers stelen afleveringen en script Game of Thrones'

Dat schrijft Entertainment Weekly. HBO heeft bevestigd dat er een 'cyber-incident' is geweest, maar wil niet zeggen wat er precies is gestolen en om hoeveel informatie het gaat. "We zijn een onderzoek gestart en werken met autoriteiten en beveiligingsfirma's", luidt het statement.

De hackers zeggen 1,5 terabytes aan data van het bedrijf in handen te hebben. Tot nu toe zouden er nog te verschijnen afleveringen van de series Ballers en van Room 104 online gezet zijn. Ook zou er geschreven materiaal gelekt zijn uit het script van de komende Game of Thrones-aflevering.

Zondag stuurden hackers een anonieme mail naar verschillende journalisten waarin de aanval werd aangekondigd. "Er is een groot lek aanstaande, het heeft te maken met HBO en Game of Thrones", staat er in het bericht. "HBO gaat neer." Niet duidelijk is wat de hackers verder van plan zijn.

Netflix

In hoeverre de aanvallers de waarheid spreken, is vooralsnog onduidelijk. HBO is niet de eerste studio die dit jaar met een hack te maken krijgt. In april eisten hackers geld van Netflix om te voorkomen dat het nieuwe seizoen van Orange is the New Black zou lekken. De streamingdienst weigerde en de serie kwam inderdaad online.

In mei dreigden hackers een kopie van de vijfde Pirates of the Caribbean online te zetten als Disney niet zou betalen. Dat deed het bedrijf niet. De CEO van Disney zei later dat er helemaal nooit een hack had plaatsgevonden.