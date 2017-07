'Kalanick probeert weer CEO bij Uber te worden'

Dat meldt The New York Times op basis van niet nader genoemde bronnen. De raad van bestuur zou op dit moment verdeeld zijn over het recente vertrek van Kalanick.

Bestuursleden die Kalanick steunen zouden in gesprek zijn met de Japanse techgigant SoftBank, over een mogelijke investering in Uber. Op deze manier zou Kalanick het aandeel van huidige aandeelhouders willen verkleinen, zodat hij aandelen van personeel kan opkopen om meer macht binnen het bedrijf te krijgen.

De top binnen Uber zou vrezen dat SoftBank ook nieuwe leden wil toewijzen aan de raad van bestuur, die de terugkeer van Kalanick als CEO steunen. Op deze manier kan de voormalige topman mogelijk zijn positie terugkrijgen, mits hij een meerderheid in de raad weet te bemachtigen.

Ingewijden van de Wall Street Journal zeiden afgelopen week dat SoftBank miljarden in Uber wil investeren.

Meg Whitman

Kalanick is op dit moment betrokken bij de zoektocht naar een nieuwe CEO, waarbij hij en eensgezinde bestuursleden onlangs tegen de komst van Hewlett Packard Enterprise-CEO Meg Whitman waren. Dat melden de bronnen. Whitman liet op Twitter weten geen interesse te hebben in de toppositie.

Kalanick nam in juni zelf ontslag, maar dit was volgens geruchten onder druk van verschillende investeerders. In een brief hadden zij het ontslag van de CEO geëist.