Apple verwijdert VPN-apps uit Chinese App Store

De verandering werd het eerst opgemerkt door ExpressVPN, een VPN-aanbieder die buiten China gevestigd is. Volgens het bedrijf zijn alle grote VPN-apps uit de Chinese App Store verwijderd.

Met zo'n virtual private network konden gebruikers door China geblokkeerde websites, zoals Facebook, Twitter en YouTube, alsnog bezoeken.

ExpressVPN deelde een screenshot van een mail van Apple, waarin staat dat de app verwijderd was, omdat 'het content bevat wat illegaal is in China'. In andere landen blijven de VPN-apps beschikbaar. De aanbieder zegt verrast en teleurgesteld te zijn door de beslissing van Apple. "We vinden het erg dat Apple China's maatregelen voor censuur steunt."

Eerder deze maand kwam naar buiten dat Chinese providers vanaf februari 2018 verplicht zouden worden om VPN's te blokkeren. Recentelijk werd ook aanbieder GreenVPN al verplicht zijn activiteiten in China te staken. Door mobiele providers aan te pakken, zou VPN-gebruik op grotere schaal gestopt kunnen worden.