'Rusland bespioneerde campagne Macron via nep-accounts op Facebook'

Dat meldt Reuters donderdag op basis van bronnen die bekend zijn met een onderzoek naar de zaak, waaronder een Amerikaans Congreslid.

In april zei Facebook al dat het sociale netwerk actie had ondernomen tegen accounts die nepnieuws verspreidden over de Franse verkiezingen. Antivirusbedrijf Trend Micro claimde bovendien in april al dat Rusland had geprobeerd om te campagne van Macron te hacken, iets wat het land sindsdien meermaals heeft ontkend.

Op Facebook zouden Russische agenten zich volgens de bronnen van Reuters hebben voorgedaan als vrienden van Macron-medewerkers, om zo persoonlijke informatie op te vangen.

Fancy Bear

Facebook bevestigt dat er in Frankrijk spionage-accounts zijn uitgeschakeld. Die zijn opgespoord door een combinatie van handmatig speurwerk en automatische detectiesoftware, aldus het sociale netwerk. Voor het verspreiden van misinformatie zouden in totaal zo'n 70.000 Franse accounts zijn uitgeschakeld.

De link met Rusland zou zijn gelegd via software die eerder ook al werd ingezet door de militaire inlichtingendienst GRU, aldus de bronnen. De hackersgroep van deze dienst wordt door beveiligingsbedrijven ook wel aangeduid als Fancy Bear.

Kort voor de laatste ronde van de Franse verkiezingen werden e-mails van de Macron-campagne gehackt en online geplaatst. Dat lek lijkt geen grote invloed te hebben gehad op de einduitslag, onder meer omdat Franse media niet over de inhoud van de gehackte e-mails schreven.