Techbedrijven kritisch op weren van transgenders in Amerikaans leger

Dat blijkt uit berichten van directeuren op verscheidene sociale media, waar BuzzFeed een overzicht van maakte.

Onder andere de CEO’s van Apple, Twitter, Facebook, Google, Airbnb, Intel en Salesforce hebben hun kritiek uitgesproken tegen het initiatief van Trump.

"Iedereen moet in staat zijn om het land te dienen, ongeacht wie ze zijn", stelt Facebook-CEO Mark Zuckerberg in een bericht. Google-CEO Sundar Pichai zegt in een tweet dat hij dankbaar is voor het werk van transgenders in het leger.

"Discriminatie gericht op één iemand heeft effect op iedereen", schrijft Apple-baas Tim Cook op Twitter. Trump zei onlangs nog met Cook te hebben gesproken over het openen van Apple-fabrieken in de VS.

Trump

President Trump kondigde op woensdag via Twitter aan dat transgenders niet in de Amerikaanse strijdkrachten mogen dienen. Volgens hem zouden de medische kosten dan te hoog worden.

Met het besluit wil Trump een initiatief van voorganger Barack Obama terugdraaien. Obama stelde nieuwe regels op waardoor transgenders in het leger werden geaccepteerd.

Het Pentagon leek verrast door het besluit van Trump. Tijdens een persconferentie kon een woordvoerder nog niet vertellen wat er zal gebeuren met transgenders die op dit moment al militair zijn, omdat nog niet is bepaald hoe Trumps besluit precies zal worden ingevoerd