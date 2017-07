Google wil betaaldiensten YouTube Red en Play Music samenvoegen

Op een muziekconferentie in New York bevestigde Lyor Cohen, hoofd muziek bij YouTube, dat wordt gewerkt aan de fusie, meldt The Verge donderdag.

YouTube Red is een dienst die advertenties verwijdert bij video's op de site. Ook kunnen Red-gebruikers clips offline opslaan en krijgen zij nu al toegang tot Play Music, de Spotify-concurrent van Google.

Op YouTube Red zijn ook exclusieve series van bekende YouTubers te zien. De betaaldienst, die in de VS 10 dollar per maand kost, is in Nederland nog niet beschikbaar. Nederlanders kunnen wel Google Play Music afnemen voor 10 euro per maand.

Google zegt dat gebruikers van zijn abonnementsdiensten een bericht zullen ontvangen als er sprake is van een samenvoeging. Het is onduidelijk of de fusie zal betekenen dat de functies van YouTube Red ook in meer landen beschikbaar zullen worden.