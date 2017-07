Apple-leverancier Foxconn steekt 10 miljard dollar in Amerikaanse fabriek

Het investeringsplan werd tijdens een ceremonie in het Witte Huis geopenbaard. Het is de eerste grote Amerikaanse investering van de Taiwanese onderneming, die onder meer in opdracht van Apple en Samsung producten in elkaar zet.

Volgens een woordvoerder van het Witte Huis is de fabriek slechts de eerste van een serie Amerikaanse investeringen van Foxconn, dat ook de eigenaar is van Sharp.

De fabriek zal werk gaan bieden aan drieduizend mensen, maar dat aantal kan na verloop van tijd oplopen tot wel 13.000. Foxconn gaf kort na de inauguratie van president Donald Trump al aan miljarden te gaan investeren in de Verenigde Staten.

Apple

Het bedrijf koos voor Wisconsin omdat die staat tot wel 3 miljard dollar aan belastingvoordeel aanbiedt, als Foxconn zich aan bepaalde voorwaarden houdt. Zo moeten medewerkers gemiddeld bijna 54.000 dollar (46.000 euro) per jaar verdienen.

Volgens Foxconn-topman Terry Gou wordt de nieuwe fabriek de eerste in de VS die LCD-schermen kan produceren.

In een interview zei president Donald Trump eerder deze week dat Apple drie grote fabrieken in de VS zou gaan bouwen. Hoewel Foxconn levert aan Apple, lijkt hij het niet over de Foxconn-fabriek te hebben gehad. In Wisconsin gaat Foxconn in eerste instantie tv-schermen maken voor Sharp.