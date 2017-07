Facebook investeert in initiatief om hacks tijdens verkiezingen te stoppen

Dat heeft Facebook woensdag laten weten tijdens de Black Hat-conferentie in Las Vegas. Dat evenement is gericht op beveiligingsprofessionals. Het initiatief heet Defending Digital Democracy en wordt geleid vanuit de Harvard-universiteit.

Hoeveel geld Facebook investeert, is onbekend. Bij het initiatief zijn onder anderen voormalig bestuursleden van Hillary Clinton en Mitt Romney betrokken. Volgens hen hebben veel politieke campagneteams niet de juiste middelen om zichzelf tegen cyberaanvallen te verdedigen. Daar moet dit initiatief verandering in brengen, al is nog niet precies bekend hoe.

Nepnieuws

Facebook stuitte vorig jaar op veel kritiek. Op het platform werd nepnieuws gedeeld en speelde daarmee mogelijk een bepalende rol in de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Sindsdien probeert het bedrijf van Mark Zuckerberg de verspreiding van nepnieuws te stoppen.

De afgelopen maanden kwam Facebook met meerdere initiatieven om dit doel te halen. In april investeerde de techgigant bijvoorbeeld samen met 18 andere partijen 14 miljoen dollar in een initiatief om het vertrouwen in journalistiek te vergroten en nepnieuws tegen te gaan.