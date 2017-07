Apple moet universiteit half miljard dollar betalen in patentzaak

Dat heeft de rechter in Madison geoordeeld, meldt Reuters. De jury had in 2015 al bepaald dat Apple de universiteit 234 miljoen dollar was verschuldigd. Dat bedrag is nu door de rechter meer dan verdubbeld.

Apple heeft nog niet op de rechtszaak gereageerd. Volgens de rechtbankdocumenten gaat het bedrijf in beroep.

De onderzoekstak van de universiteit klaagde Apple in 2014 aan, omdat het bedrijf gepatenteerde processortechnologie zou gebruiken in sommige iPhones. Het gaat daarbij om een chip die voorspelt wat een gebruiker gaat doen, zodat de processor efficiënter te werk kan gaan.

'Ongeldig'

De techgigant stelde tijdens de zaak dat het patent ongeldig is, en dat het Amerikaanse patentbureau zich hier opnieuw over moest buigen. Die wees het patent bij nader onderzoek niet af.

Apple werd in 2015 nog eens aangeklaagd door dezelfde universiteit, omdat latere modellen van de iPhone dezelfde technologie zouden gebruiken. De rechter weigert deze zaak te behandelen totdat er in het hoger beroep is geoordeeld.